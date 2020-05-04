2020-05-04T13:23:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Бдительные салехардцы следят за соседями, чтобы они не выходили на улицу

О нарушениях горожане сообщают полицейским
Вадим Бегун
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Бдительные салехардцы следят за соседями, чтобы они не выходили на улицу. Фото - pixabay.com.Бдительные салехардцы следят за соседями, чтобы они не выходили на улицу. Фото - pixabay.com.
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Жители Салехарда следят за соседями, чтобы они не нарушали режим самоизоляции. Горожане обращаются к полицейским, которые в свою очередь фиксируют нарушения.

– Бдительные граждане следят, чтобы, к примеру, соседи не выходили лишний раз на улицу. О нарушениях сообщают нам. Мы на все выезды отправляемся в средствах защиты: делаем все возможное, чтобы самим не заразиться и не стать разносчиками инфекции, – рассказал участковый Дамир Токбаев.

По словам стража порядка, он каждый день находится на рабочем посту: обращения граждан и бумажная работа не прекращаются. Выезды проходят регулярно. За весь период повышенной готовности правоохранитель составил менее десятка протоколов за нарушение режима самоизоляции. Карательные меры применяются по минимуму: с прохожими сначала беседуют о мерах профилактики коронавируса.

– Мы призываем всех салехардцев воздержаться от ненужных передвижений. Но если всё-таки необходимость есть, не забывайте использовать средства индивидуальной защиты. Также обращаем внимание, что подразделения переведены на работу через единый портал государственных и муниципальных услуг: оформить и зарегистрировать авто и поменять водительское удостоверение можно дистанционно, – отметил заместитель начальника отдела управления Госавтоинспекции по ЯНАО Максим Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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