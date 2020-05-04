Ямал присоединился к акции «Окна Победы»

4 Май 2020 2020-05-04T09:56:48+03:00

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В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ямальцы примут участие во всероссийской акции «Окна Победы». Они, как и все россияне, украсят окна своих квартир Георгиевскими лентами, красными звездами, а также словами благодарности в адрес ветеранов.

Как известно, в празднование юбилея Великой Победы в этом году внес коррективы введенный из-за распространения коронавируса режим самоизоляции: все мероприятия были отменены или переведены в новые форматы. По информации Правительства ЯНАО Акция «Окна Победы» может стать ещё одной ежегодной доброй традицией к 9 мая, к которой может присоединиться любой желающий.

Отметим, что при размещении фото и видео в социальных сетях рекомендуется использовать хештэги #ОКНА_ПОБЕДЫ #ОКНА_ПОБЕДЫ89. Воспитанники организаций социального обслуживания Ямала уже присоединились к акции и разукрасили окна учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU