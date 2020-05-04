2020-05-04T06:01:26+03:00
Общество

Погода на Ямале 4 мая: опасайтесь сильного ветра

Температура воздуха –2 ... +5 градусов
Вадим Бегун
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На Ямале ожидается сильный ветер. Фото - pixabay.com.На Ямале ожидается сильный ветер. Фото - pixabay.com.
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В понедельник, 4 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха – 2 градуса, пасмурно, небольшой снег. Ветер северо-восточный 3 м/с.

В Ноябрьске 0 градусов, пасмурно, небольшой снег – в утра и до обеда. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Новом Уренгое 0 градусов, пасмурно, ночью ожидается снег. Северный ветер 8 м/с.

В Надыме +5 градусов. Пасмурно. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Губкинском +2 градуса, пасмурно, снег – только утром. Ветер северный 7 м/с.

В Тарко-Сале +3 градуса, пасмурно, снег с дождем – до утра. Ветер северный 6 м/с.

В Муравленко –1 градус, пасмурно, небольшой снег. Ветер северо-западный 8 м/с.

В Лабытнанги –1 градус, пасмурно, вечером снег. Ветер южный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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