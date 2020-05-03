2020-05-03T14:59:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заболевания коронавирусом на Ямале - не завозные

В оперативном штабе ЯНАО прокомментировали ситуацию с заболеваемостью
Анна Полякова
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Новые случаи заболевания коронавирусом на Ямале - не завозные Фото: yanao.ruНовые случаи заболевания коронавирусом на Ямале - не завозные Фото: yanao.ru
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Прирост заболеваемости Ямалу за минувшие сутки обеспечили не только вахтовые рабочие, но и постоянные жители населенных пунктов. Как рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова, новые случаи подтверждены у контактных с ранее заболевшими Сабетте Ямальского района.

Продолжает подтверждаться заболевание у контактных в общежитиях вахтовых рабочих двух предприятий в районе Нового Уренгоя. Пять случаев подтвердились у строителей, работающих вахтовым методом в Салехарде. Салехардские случаи – не завозные, рабочие заразились при взаимодействии с одним из действующих в городе очагов инфекции.

Новые случаи в населенных пунктах зарегистрированы в Салехарде и Новом Уренгое. Один новый случай выявлен в Пангодах. В основном COVID-19 обнаруживается при обследовании контактных с ранее заболевшими, а также при обращении за медицинской помощью при клинических проявлениях заболевания.

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 3 мая 2020 года составило 609 человек. За сутки в регионе выявлено еще 52 новых случая заболевания. Бессимптомно заболевание протекает в 362 (59,5%) случаях. Выздоровели от коронавируса 129 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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