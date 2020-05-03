На Ямале скончались два пациента с коронавирусом

3 Май 2020 2020-05-03T12:19:46+03:00

На Ямале еще два пациента скончались от коронавируса Фото: из открытых источников

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На Ямале за последние сутки на Ямале два человека с диагнозом COVID-19 скончались, сообщает портал Стопкоронавирус.РФ. Несмотря на усилия врачей, они не смогли справиться с тяжелым недугом. В результате к этому часу число летальных исходов от коронавируса в регионе достигло трех.

Как отметил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков, оба случая летального исхода нуждается в официальном заключении патологоанатомов. Окончательную причину смерти можно будет установить по результатам патологоанатомического заключения и лабораторного подтверждения.

Умер 58-летний мужчина из Лабытнанги с тяжелым течением пневмонии. Он поступил по скорой в тяжелом состоянии, которое быстро ухудшалось, пациента перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. Первый анализ на коронавирус был отрицательным. В течение двух дней медики старались сделать все возможное, чтобы спасти пациента, но безуспешно. Повторный анализ на COVID-19 пришел уже после смерти и подтвердил наличие коронавируса.

Мужчина из Салехарда 55 лет находился на лечении в стационаре СОКБ по ряду хронических заболеваний в стадии обострения. Коронавирусная инфекция, по мнению лечащих врачей, являлась сопутствующим заболеванием, и смерть, скорее всего, наступила от тех заболеваний, по поводу которых пациент находился на лечении в стационаре.

Напомним, 9 апреля в округе умер 47-летний житель поселка Пангоды Надымского район с тем же диагнозом. Он заболел 30 марта.

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 3 мая 2020 года составило 608 человек. За сутки в регионе выявлен еще 52 новых заболевших. 11 выписаны из больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU