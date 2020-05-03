В Салехарде автобусы украшают к юбилею Победы

3 Май 2020 2020-05-03T09:29:38+03:00

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В Салехарде продолжается работа по украшению города к знаменательной дате – 75-летию Великой Победы. Несмотря на режим самоизоляции и отмены торжественных мероприятий, власти ямальской столицы решили не отказываться от украшения города и создания праздничной атмосферы.

Салехардское АТП традиционно украшает маршрутные автобусы. Работа кипит по вечерам, сразу после того, как транспорт с линии заезжает в гаражный бокс. Работать приходится до глубокой ночи, на один автобус уходит более семи часов, большую часть времени занимает подрезка и стыковка больших наклеек.

В преддверии 9 мая украшенный символикой Дня Победы транспорт выйдет на линию и будет напоминать всем о подвиге нашего народа. Автобусы будут курсировать по своим маршрутам, радуя салехардцев.

ИСТОЧНИК KP.RU