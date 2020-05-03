2020-05-03T09:58:14+03:00
Происшествия

В Надымском районе из горевшего дома пожарные спасли 13 человек

Одного мужчину с ожогами госпитализировали
Анна Полякова
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В Надымском районе из полыхавшего жилого дома пожарные спасли 13 человек Фото: 89.mchs.gov.ruВ Надымском районе из полыхавшего жилого дома пожарные спасли 13 человек Фото: 89.mchs.gov.ru
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В поселке Лесном Надымского района сегодня, 3 мая горел двухэтажный 12-квартирный деревянный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило около 6 часов утра. Когда приехали спасатели, горел второй подъезд, буквально за считанные минуты огонь перекинулся на кровлю дома.

Пожарные эвакуировали 13 человек, в том числе двух детей, остальные жильцы самостоятельно покинули здание. По предварительной информации пострадал один мужчина, который с ожогами был госпитализирован медиками, погибших нет.

В доме зарегистрировано 28 человек. Администрация Надымского района предоставила автобус для обогрева погорельцев.

Для локализации пожара потребовалось более двух часов. Однако само тушение пожара еще продолжилось. В ликвидации ЧП участвовало 37 человек, в распоряжении которых было 8 единиц спецтехники МЧС. Подобные пожары спасатели называют сложными из-за проектных особенностей дома.

Сегодня, 3 мая, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности будут решать вопрос о размещении жителей дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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