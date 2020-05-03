2020-05-03T13:41:18+03:00
Общество

Дорогу Надым - Салехард укрепили от возможного паводка

Для минимизации распространения коронавируса на стройплощадке предприняты дополнительные меры
Анна Полякова
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Дорогу Надым - Салехард укрепили от возможного паводка Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОДорогу Надым - Салехард укрепили от возможного паводка Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На оставшемся участке автодороги Надым - Салехард дорожники завершили отсыпку грунта, чтобы избежать подтопления и размывов грунта во время паводка весьма. В районе строительства трассы протекает несколько десятков ручьёв. Ямальские дорожники ежегодно заранее проводят все необходимые противопаводковые мероприятия.

- Работы идут по графику. Подрядная организация делает все, чтобы реализовать задачу, поставленную главой региона: открыть сквозной проезд уже в конце этого года, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

Он сообщил, что после весенней распутицы дорожники приступят к устройству дорожной одежды из щебёночной смеси. В марте строители приступили к возведению последнего моста через реку Харвота на автодороге Надым - Салехард.

Уже в конце лета планируется завершить строительство моста, на сегодня он готов примерно на 70%. Всего на этой дороге их 58.

Для минимизации распространения новой коронавирусной инфекции на объектах предприняты дополнительные меры. Доступ для посторонних лиц ограничен, ежедневно у всех сотрудников проводят термометрию, во всех помещениях есть антисептики, маски и перчатки; во время приёма пищи количество сотрудников не превышает 10 человек, уборка в помещения проводится с использованием дезинфицирующих средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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