Пик заболеваемости COVID-19 в Салехарде ждут во второй половине мая
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Салехарде ожидают во второй половине мая, а именно в двадцатых числах. Это связано с полным обследованием всех, кто контактировал с ранее выявленными заболевшими. О прогнозе Роспотребнадзора рассказал на своей странице в Instagram глава ямальской столицы Алексей Титовский.
- Поводов для паники нет. Но от каждого из нас зависит, как будут развиваться события, - заявил глава города, подчеркнув, что ситуация контролируется, но каждому горожанину стоит со всей ответственностью подходить к собственной безопасности и здоровью своих близких.
Он также сообщил, что один из заболевших оказался сотрудником сети продовольственных магазинов, поэтому пока во всех торговых точках сети проводится санобработка, магазины закрыты.
С сегодняшнего дня, 3 мая, будет усилен контроль за работой предпринимателей. Особое внимание уделят соблюдению социальной дистанции между посетителями магазинов. В случае выявления нарушений рекомендаций Роспотребнадзора владельцы привлекаются к административной ответственности. Отметим, что штрафы достигают 300 тысяч рублей.
Как сообщили в администрации ямальской столицы, усилится контроль за соблюдением режима самоизоляции. Этому времени уже составлено свыше двухсот протоколов о нарушении режима.
ИСТОЧНИК KP.RU
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