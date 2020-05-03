Пик заболеваемости COVID-19 в Салехарде ждут во второй половине мая

3 Май 2020 2020-05-03T09:05:59+03:00

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Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Салехарде ожидают во второй половине мая, а именно в двадцатых числах. Это связано с полным обследованием всех, кто контактировал с ранее выявленными заболевшими. О прогнозе Роспотребнадзора рассказал на своей странице в Instagram глава ямальской столицы Алексей Титовский.

- Поводов для паники нет. Но от каждого из нас зависит, как будут развиваться события, - заявил глава города, подчеркнув, что ситуация контролируется, но каждому горожанину стоит со всей ответственностью подходить к собственной безопасности и здоровью своих близких.

Он также сообщил, что один из заболевших оказался сотрудником сети продовольственных магазинов, поэтому пока во всех торговых точках сети проводится санобработка, магазины закрыты.

С сегодняшнего дня, 3 мая, будет усилен контроль за работой предпринимателей. Особое внимание уделят соблюдению социальной дистанции между посетителями магазинов. В случае выявления нарушений рекомендаций Роспотребнадзора владельцы привлекаются к административной ответственности. Отметим, что штрафы достигают 300 тысяч рублей.

Как сообщили в администрации ямальской столицы, усилится контроль за соблюдением режима самоизоляции. Этому времени уже составлено свыше двухсот протоколов о нарушении режима.

ИСТОЧНИК KP.RU