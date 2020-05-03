В Ханымее всех беременных тестируют на коронавирус

3 Май 2020 2020-05-03T12:56:30+03:00

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В закрытом на карантин Ханымее все беременные женщины сдали анализ на коронавирусную инфекцию. Как сообщили в администрации Пуровского района, результаты подтвердили – будущие мамы абсолютно здоровы. Для прохождения плановых скринингов беременных доставляют в перинатальный центр Ноябрьска и обратно в поселок.

Поездки осуществляют на комфортабельном микроавтобусе, который предоставляет администрация посёлка. Транспорт проходит ежедневную санитарную обработку до и после поездки, как внутри, так и снаружи. В салоне есть маски, перчатки, антисептик, питьевая вода.

Беременных женщин забирают из дома, доставляют в перинатальный центр, ждут, пока они пройдут все необходимые обследования и привозят в поселок. Расстояние от Ханымея до Ноябрьска в одну сторону составляет 260 километров. На консультацию к ноябрьским медикам отправляют всех беременных – и по направлению врачей, и по собственной инициативе.

- Пока в посёлке действует режим карантина, мы не можем допустить передвижения людей на собственном транспорте. На обратном пути мы забираем и наших выздоровевших ханымейцев - все эти люди получили лечение и выписаны только с отрицательными результатами на инфекцию, - рассказал глава поселка Азат Мектепкалиев.

Напомним, Ханымей с 5 апреля живет в режиме строгого карантина. Выезд и въезд в поселок разрешен только по спецпропускам, без уважительных причин жителям запрещено перемещаться по улицам и дворам как пешком, так и на автомобиле. С начала пандемии в Ханымее зарегистрировано 28 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, 15 человек уже выздоровели и находятся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU