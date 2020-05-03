На Ямале заработала «горячая линия» для вахтовиков предприятий ТЭК
На Ямале начал работать колл-центр по приёму обращений граждан по вопросам деятельности предприятий ТЭК в условиях распространения коронавирусной инфекции.
«Горячую линию» организовал департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямала. Вахтовики могут не только проконсультироваться по круглосуточному телефону, но и сообщить о возникающих сложностях, связанных с организацией работы по новым правилам.
Необходимость в колл-центре возникла из-за большого количеством обращений по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности на производственных объектах, в зоне дислокации которых зарегистрированы очаги COVID-19.
- Мы вышли с предложением к руководителям предприятий ТЭК о создании аналогичных «горячих линий» для взаимодействия с представителями профильного департамента, и подготовки ответов заявителям, - рассказал куратор отрасли, первый замгубернатора Ямала Алексей Ситников.
Специалисты колл-центра напрямую будут взаимодействовать с предприятиями ТЭК, чтобы оперативно реагировать на обращение граждан.
Телефоны круглосуточной «Горячей линии» департамента: 8(34922) 5-28-27, 5-28-37, 5-28-35
ИСТОЧНИК KP.RU