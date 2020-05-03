2020-05-03T06:05:53+03:00
Общество

Погода на Ямале 3 мая: ожидается мокрый снег при северо-западном ветре

Температура воздуха +1 ... +7 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 3 мая: ожидается мокрый снег при северо-западном ветре Фото: pixabay.comПогода на Ямале 3 мая: ожидается мокрый снег при северо-западном ветре Фото: pixabay.com
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В воскресенье, 3 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха +1 градус, облачно, без осадков. Ветер северный 4 м/с.

В Ноябрьске +2 градуса, пасмурно, мокрый снег – в течение дня. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Новом Уренгое +1 градус, пасмурно, во второй половине дня - снег. Северный ветер 5 м/с.

В Надыме +1 градус. Пасмурно, днем пройдет снег. Ветер северный 5 м/с.

В Губкинском +4 градуса, пасмурно, снег – только утром. Ветер северо-западный 3 м/с.

В Тарко-Сале +7 градусов, пасмурно, ближе к ночи ожидается мокрый снег. Ветер северный 3 м/с.

В Муравленко +1 градус, пасмурно, снег будет идти почти весь день. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Лабытнанги +1 градус, малооблачно, без осадков. Ветер северный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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