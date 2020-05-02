Житель Лабытнанги тайно перевел деньги с карты подруги

2 Май 2020 2020-05-02T15:54:35+03:00

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В дежурную часть полиции Лабытнанги поступило заявление от 25-летней жительницы о том, что у нее с банковской карты похищены 11 тысяч рублей.

- Установлено, что 20 апреля знакомый заявительницы у нее в гостях путем приложения с банковского счета девушки перевел на свою карту с ее 11 тысяч рублей. В дальнейшем злоумышленник распорядился средствами по своему усмотрению, - пояснили стражи порядка.

Вскоре полицейские установили подозреваемого: ранее не судимого 19-летнего мужчину.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Наказанием может стать лишение свободы до пяти лет. Пока что подозреваемый под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU