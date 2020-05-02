Неизвестный оформил кредит на жительницу Муравленко с помощью ее паспортных данных

2 Май 2020 2020-05-02T15:47:46+03:00

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В полицию Муравленко поступило заявление представителя микрофинансовой компании по факту мошенничества.

- Установлено, что в октябре 2019 года через официальный сайт компании заявителя неизвестное лицо, используя паспортные данные жительницы Муравленко, заключило договор займа на сумму 10 350 рублей. До настоящего времени кредит не выплачен. О заключении данного договора займа гражданка узнала спустя несколько месяцев, - пояснили в пресс-службе УМВД ЯНАО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Добавим, что виновному грозит штраф до 120 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU