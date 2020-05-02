2020-05-02T12:57:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Новых очагов коронавирусной инфекции на Ямале не выявлено

Однако в действующих проблемных зонах вновь всплеск инфекции
Руслан Савинов
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Новых очагов коронавирусной инфекции на Ямале не выявленоНовых очагов коронавирусной инфекции на Ямале не выявленоФото: pixabay.com
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Оперштаб Ямала сообщил, что из 43 новых случаев коронавирусной инфекции подавляющее большинство – среди вахтовых рабочих.

- Все новые случаи приходятся на действующие очаги. Работники с подтвержденным COVID-19 изолированы на 14 дней, у большинства течение инфекции позволяет обходиться без госпитализации, - уточнили в депздраве ЯНАО.

В населенных пунктах всего три новых случая. Один в Салехарде у контактного в семейном очаге. Два – в Новом Уренгое: оба представляют собой новые семейные очаги.

Руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова пояснила, что все люди изолированы и находятся под наблюдением врачей

ИСТОЧНИК KP.RU

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