Новых очагов коронавирусной инфекции на Ямале не выявлено

2 Май 2020 2020-05-02T12:57:14+03:00

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Оперштаб Ямала сообщил, что из 43 новых случаев коронавирусной инфекции подавляющее большинство – среди вахтовых рабочих.

- Все новые случаи приходятся на действующие очаги. Работники с подтвержденным COVID-19 изолированы на 14 дней, у большинства течение инфекции позволяет обходиться без госпитализации, - уточнили в депздраве ЯНАО.

В населенных пунктах всего три новых случая. Один в Салехарде у контактного в семейном очаге. Два – в Новом Уренгое: оба представляют собой новые семейные очаги.

Руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова пояснила, что все люди изолированы и находятся под наблюдением врачей

ИСТОЧНИК KP.RU