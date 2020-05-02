2 Май 2020 2020-05-02T12:34:09+03:00

Ямал в тройке регионов-лидеров России по охвату населения тестированием на коронавирус Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В одиннадцати лабораториях Ямала проведено 45 729 исследований на COVID-19. Оперштаб региона сообщил, что за минувшие сутки выполнено 2 009 тестов. Таким образом, по охвату населения тестированием ЯНАО в тройке российских регионов-лидеров.

Кроме того, стало известно, что на данный момент лечение от коронавируса в стационарах региона проходят 114 пациентов.

- Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечение проходят 324 заболевших. Из госпитализированных в данный момент восемь пациентов находятся в тяжелом, трое - в крайне тяжелом состоянии, шесть из них - на поддержке аппаратов искусственной внтиляции легких. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести.

Кроме того, за минувшие сутки в ЯНАО выявлено 18 случаев заболевания внебольничными пневмониями: все заболевшие госпитализированы, семь случаев сопровождаются коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU