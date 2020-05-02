Ямал в тройке регионов-лидеров России по охвату населения тестированием на коронавирус
В одиннадцати лабораториях Ямала проведено 45 729 исследований на COVID-19. Оперштаб региона сообщил, что за минувшие сутки выполнено 2 009 тестов. Таким образом, по охвату населения тестированием ЯНАО в тройке российских регионов-лидеров.
Кроме того, стало известно, что на данный момент лечение от коронавируса в стационарах региона проходят 114 пациентов.
- Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечение проходят 324 заболевших. Из госпитализированных в данный момент восемь пациентов находятся в тяжелом, трое - в крайне тяжелом состоянии, шесть из них - на поддержке аппаратов искусственной внтиляции легких. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести.
Кроме того, за минувшие сутки в ЯНАО выявлено 18 случаев заболевания внебольничными пневмониями: все заболевшие госпитализированы, семь случаев сопровождаются коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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