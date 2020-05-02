2020-05-02T12:34:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Ямал в тройке регионов-лидеров России по охвату населения тестированием на коронавирус

За сутки проводят тысячи тестов
Руслан Савинов
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Ямал в тройке регионов-лидеров России по охвату населения тестированием на коронавирусЯмал в тройке регионов-лидеров России по охвату населения тестированием на коронавирусФото: pixabay.com
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В одиннадцати лабораториях Ямала проведено 45 729 исследований на COVID-19. Оперштаб региона сообщил, что за минувшие сутки выполнено 2 009 тестов. Таким образом, по охвату населения тестированием ЯНАО в тройке российских регионов-лидеров.

Кроме того, стало известно, что на данный момент лечение от коронавируса в стационарах региона проходят 114 пациентов.

- Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечение проходят 324 заболевших. Из госпитализированных в данный момент восемь пациентов находятся в тяжелом, трое - в крайне тяжелом состоянии, шесть из них - на поддержке аппаратов искусственной внтиляции легких. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести.

Кроме того, за минувшие сутки в ЯНАО выявлено 18 случаев заболевания внебольничными пневмониями: все заболевшие госпитализированы, семь случаев сопровождаются коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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