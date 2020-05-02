2020-05-02T05:03:43+03:00
Общество

Погода на Ямале 2 мая: облачно и без осадков

Температура воздуха +1... +2 градуса
Руслан Савинов
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Погода на Ямале 2 мая: облачно и без осадковПогода на Ямале 2 мая: облачно и без осадковФото: pixabay.com
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В субботу, 2 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха -1 градус, пасмурно. Ветер северо-восточный 7 м/с.

В Ноябрьске +1 градус, пасмурно, мокрый снег и дождь. Ветер западный 1 м/с.

В Новом Уренгое +2 градуса, солнечно, без осадков. Восточный ветер 4 м/с.

В Надыме +1 градус. Облачно, без осадков. Ветер восточный 3 м/с.

В Губкинском +4 градуса, облачно, без осадков. Ветер переменный 2 м/с.

В Тарко-Сале +6 градусов, облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2 м/с.

В Муравленко 0 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер переменный 2 м/с.

В Лабытнанги -1 градус, пасмурно, без осадков. Ветер переменный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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