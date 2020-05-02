Погода на Ямале 2 мая: облачно и без осадков
В субботу, 2 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха -1 градус, пасмурно. Ветер северо-восточный 7 м/с.
В Ноябрьске +1 градус, пасмурно, мокрый снег и дождь. Ветер западный 1 м/с.
В Новом Уренгое +2 градуса, солнечно, без осадков. Восточный ветер 4 м/с.
В Надыме +1 градус. Облачно, без осадков. Ветер восточный 3 м/с.
В Губкинском +4 градуса, облачно, без осадков. Ветер переменный 2 м/с.
В Тарко-Сале +6 градусов, облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2 м/с.
В Муравленко 0 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер переменный 2 м/с.
В Лабытнанги -1 градус, пасмурно, без осадков. Ветер переменный 6 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU