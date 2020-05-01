Более двухсот ноябрян нарушили режим самоизоляции в апреле 2020 года

1 Май 2020 2020-05-01T19:33:53+03:00

В целом протоколы о нарушении режима самоизоляции получили более 700 ямальцев. Фото: pixabay.com

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В апреле 2020 года больше десяти жителей Ноябрьска получили штрафы из-за нарушения официально установленного режима самоизоляции. Полиция составила административные протоколы почти на 200 ноябрян, сообщает muksun.fm.

Правительство Ямала подвело итоги первого месяца ограничительных мер, действующих в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По результатам выявлено три муниципалитета ЯНАО, где чаще всего нарушают режим полной готовности. В целом в апреле протоколы о нарушении режима самоизоляции получили более 700 ямальцев: чаще всего полицейские выписывают «административку» жителям Нового Уренгоя, Муравленко, Салехарда и Ноябрьска.

Режим самоизоляции в округе продлен до 11 мая 2020 года. Ямальцев просят не выходить из дома без острой надобности, не посещать места массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU