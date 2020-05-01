Коронавирус на Ямале: 1 мая ЯНАО запустил сервис выплаты субсидий малому бизнесу

1 Май 2020 2020-05-01T13:39:13+03:00

Ямал стал вторым регионом после Москвы, который разработал собственные меры поддержки предпринимателей округа в период уменьшения деловой потребительской активности. Фото: pixabay.com

На Ямале финансово поддержат больше пяти тысяч субъектов малого и среднего бизнеса

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Сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере одного МРОТ на каждого сотрудника запустят на Ямале 1 мая. Об этом сообщил оперштаб региона.

На сегодняшний день для представителей малого среднего бизнеса приостановлены выездные проверки, продлены сроки сдачи отчетности и сроки предоставления документов по требованию, а также приостановлены меры взыскания. В России введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве, не принимаются решения о банкротстве и перенесены сроки уплаты налогов и страховых взносов. Предпринимателям предлагают отсрочку или рассрочку по уплате налогов.

– Ямал стал вторым регионом после Москвы, который разработал собственные меры поддержки предпринимателей округа в период уменьшения деловой потребительской активности, – сообщает оперштаб Ямало-Ненецкого автономного округа.

В частности, ямальским налогоплательщикам на «упрощенке» снизили налоговую ставку с 5% до 1%. Предпринимателям продлены сроки уплаты региональных налогов, снижены ставки с 15 до 7,5% единого налога на вмененный доход для наиболее пострадавших отраслей.

От уплаты налога на имущество организаций освободили малые и средние предприятия, занимающиеся торговлей, ремонтом авто, профессиональной деятельностью и предоставлением услуг. А организации, осуществляющие пассажирские перевозки, освобождены от транспортного налога. А медработники получат дополнительные выплаты за работу с пациентами с COVID-19.

В округе обнулили ставки по аренде имущества и земельных участков и запустили широкий пакет мер прямой финансовой поддержки. Выплаты начали получать самозанятые и предприятия сферы туризма. Всего финансово поддержат больше 5 тысяч ямальских предприятий малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU