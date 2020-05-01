Основной прирост заболевания коронавирусом на Ямале – заразившиеся вахтовики

1 Май 2020 2020-05-01T13:22:11+03:00

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На месторождениях Ямала сегодня, 1 мая, подтверждено 40 новых случаев заболевания COVID-19 среди работников вахтового метода. С начала пандемии коронавируса в регионе выявлено 336 случаев, выздоровели – 25 вахтовиков.

Как рассказала руководитель оперативного штаба Ямала по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова сегодняшний прирост Ямалу обеспечили в основном действующие очаги.

– Если говорить о показателях, то все серьезно. У нас на сегодняшний день выявлено 514 положительных случаев. 40 случаев – среди вахтовых рабочих, все приходятся на очаги в общежитиях предприятий, ведущих свою деятельность в районе Нового Уренгоя. Это действующие очаги, прирост дают те, кого обследовали по контакту с ранее заболевшими. Все работники изолированы на 14 дней, у большинства течение инфекции позволяет обходиться без госпитализации. В населенных пунктах 11 новых случаев. Два в Пангодах у контактных в новом семейном очаге и девять – в Салехарде, у контактных по двум ранее установленным очагам. Все люди изначально изолированы, находятся под наблюдением медиков, – сообщила Татьяна Бучкова.

ИСТОЧНИК KP.RU