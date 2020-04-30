Посёлок Сабетта покинули еще 312 вахтовиков

30 Апр 2020 2020-04-30T16:16:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Посёлок Сабетта покинули 312 вахтовых рабочих с отрицательным тестом на COVID-19. Напомним, 98 человек улетели 28 апреля, ещё 214 – 29 апреля. Как сообщает оперативный штаб ЯНАО, все сотрудники прошли 14-дневную изоляцию, они не были в контакте с заболевшими и двукратно сдали тесты на коронавирус, которые подтвердили у них отсутствие COVID-19.

Из Сабетты вахтовики вылетели в регионы проживания, где по прибытии будут находиться под наблюдением региональных управлений Роспотребнадзора.

Как ранее сообщалось, процесс вывоза вахтовиков проходит поэтапно. Схема была выработана совместно с работодателем.Списки выезжающих будут формироваться Роспотребнадзором Ямала совместно с санитарными врачами тех регионов, куда будут пребывать работники.

ИСТОЧНИК KP.RU