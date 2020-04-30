В Новом Уренгое детскую поликлинику планируют возвести с опережением графика

30 Апр 2020 2020-04-30T16:06:35+03:00

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В Новом Уренгое активно продолжается строительство детской поликлиники с женской консультацией. Угроза коронавируса – не помеха. Работы ведутся при строгом соблюдении новых правил по сдерживанию коронавирусной инфекции, принятых ранее департаментом строительства ЯНАО. На стройплощадке задействован 71 сотрудник подрядчика. Это инженерно-технический персонал, крановщики, механики, машинисты экскаваторов, арматурщики, бетонщики, плотники.

Объект возводится в рамках Адресной инвестиционной программы по заказу Дирекции капитального строительства ЯНАО. Новое детское отделение рассчитано на 1000 посещений в день, а блок женской консультации сможет принимать до 300 в день. Возводимое здание будет разделено на четыре соединенных между собой функциональных блока.

Строительство поликлиники началось в октябре прошлого года. Строительная готовность сооружения находится на отметке 17 процентов.Сдать готовый объект планируется в четвертом квартале 2021 года. Сдвигать сроки выполнения работ подрядчик не собирается.

Планируется после 11 мая приступить к разработке грунта и прокладке инженерных сетей. По окончании режима самоизоляции количественный состав рабочих усиля, чтобы выполнить работы и построить поликлинику с опережением.

ИСТОЧНИК KP.RU