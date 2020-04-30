В Тарко-Сале приступили к благоустройству Прибрежного парка

30 Апр 2020 2020-04-30T15:38:34+03:00

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В Тарко-Сале Пуровского района приступили к устройству второй очереди Прибрежного парка по улице Русской. Рабочая группа 29 апреля согласовала зонирование и расположение объектов благоустройства на местности.

Парк обещает стать одним из самых востребованных мест досуга в городе. Это вторая общественная территория, благоустроенная в рамках программы формирования комфортной городской среды. В 2019 году здесь организовали велосипедную дорожку и пешеходную зону с местами для отдыха.

Летом 2020 года строители займутся обустройством непосредственно пляжной зоны с местами для отдыха, детской площадкой и прогулочной зоны в лесном массиве. Пешеходные дорожки из лиственницы будут держаться на свайном основании. Их проложат так, чтобы под вырубку попало незначительное количество кустарников. Общественники и жители города предварительно одобрили проект. Здесь же будут размещены зоны барбекю, места для отдыха, у въезда - большая автопарковка. Окончание работ запланировано до 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU