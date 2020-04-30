2020-04-30T15:38:34+03:00
Общество

В Тарко-Сале приступили к благоустройству Прибрежного парка

Под вырубку попадет незначительное количество кустарников
Анна Полякова
Поделиться:
В Тарко-Сале приступили к благоустройству Прибрежного парка Фото: puradm.ruВ Тарко-Сале приступили к благоустройству Прибрежного парка Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

В Тарко-Сале Пуровского района приступили к устройству второй очереди Прибрежного парка по улице Русской. Рабочая группа 29 апреля согласовала зонирование и расположение объектов благоустройства на местности.

Парк обещает стать одним из самых востребованных мест досуга в городе. Это вторая общественная территория, благоустроенная в рамках программы формирования комфортной городской среды. В 2019 году здесь организовали велосипедную дорожку и пешеходную зону с местами для отдыха.

Летом 2020 года строители займутся обустройством непосредственно пляжной зоны с местами для отдыха, детской площадкой и прогулочной зоны в лесном массиве. Пешеходные дорожки из лиственницы будут держаться на свайном основании. Их проложат так, чтобы под вырубку попало незначительное количество кустарников. Общественники и жители города предварительно одобрили проект. Здесь же будут размещены зоны барбекю, места для отдыха, у въезда - большая автопарковка. Окончание работ запланировано до 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посёлок Сабетта покинули еще 312 вахтовиков
В Новом Уренгое детскую поликлинику планируют возвести с опережением графика
В Тарко-Сале приступили к благоустройству Прибрежного парка
В Уренгое готовятся снимать понтонно-мостовую переправу через реку Пур
Самозанятым ямальцам выдают единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей
Волонтёры Ямала собираются сшить 15 тысяч защитных масок
На Ямале педофил получи девять лет «строгача» за изнасилование девочки
В Салехарде меценат подарил медикам стиральную машину и микроволновку
Ямальцы, потерявшие работу во время пандемии, получат пособие
Ямальцы могут принять участие в онлайн-конференции «Наша история – наша Победа!»
На Ямале за три месяца 2020 года из аварийного жилья переселили 252 семьи
Новоуренгойка во время телефонного разговора лишилась 100 тысяч рублей
Ямал вошел в число лидеров по тестированию на COVID-19
На Ямале продлили режим самоизоляции до 11 мая
Лучшие проекты волонтеров ЯНАО поддержат на федеральном уровне
Губернатор Ямала поздравил сотрудников пожарной охраны с праздником
В Салехарде отремонтируют участок дороги в ходе проекта «Улицы Победы»
Кружка уренгойских поисковиков стала первым экспонатом всероссийской акции
ДТП в Салехарде: иномарка врезалась в отбойник
100 вахтовых работников вылетели из аэропорта Сабетта в Москву
На Ямале раньше срока начался ледоход
В Ноябрьске в майские праздники проведут облаву на нетрезвых водителей
Погода на Ямале 30 апреля: возвращаются снегопады
В Губкинском в ходе обязательного тестирования медработников выявили COVID-19
В Лабытнанги старшеклассники стали волонтерами по английскому языку
Жительницу Нового Уренгоя облапошил мошенник, назвавшийся сотрудником банка