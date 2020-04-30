2020-04-30T15:32:01+03:00
Общество

В Уренгое готовятся снимать понтонно-мостовую переправу через реку Пур

2-3 мая начнут работу катера на воздушной подушке
Анна Полякова
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В Уренгое готовятся снимать понтонно-мостовую переправу Фото: puradm.ruВ Уренгое готовятся снимать понтонно-мостовую переправу Фото: puradm.ru
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Движение по мосту понтонно-мостовой переправе через реку Пур закроют в первой декаде мая. Как сообщалось ранее, ледоход в этом году опережает традиционные сроки.

Из-за теплой погоды, высокого уровня подъема воды и предполагаемого раннего ледоход на реке Пур – решено переправу демонтировать. В Уренгое компания «Ямбургтранссервис» приступает к работам.

Ориентировочно 2-3 мая начнут работу катера на воздушной подушке через реку Пур. Перевозкой людей займётся компания «Пурречфлот». Компания-перевозчик закончила ремонты судов на воздушных подушках, подобрала экипажи и закупила горюче-смазочные материалы, заключила договоры страхования. Для жителей посёлка проезд будет бесплатным, для всех остальных – 500 рублей в одну сторону. Провоз багажа свыше 20 кг – 100 рублей.

В этом году режим самоизоляции вследствие пандемии коронавируса внесёт коррективы в процесс переправы. Как сообщили в администрации Уренгоя, на месте посадки на правом берегу проездные талоны будут выдаваться уренгойцам только при наличии справок от работодателя с места работы – причина для выезда или въезда в посёлок должна быть веской.

Посадка на катер будет осуществляться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями (наличие защитных масок, перчаток).

Напомним, как сообщили в районном управлении ГО и ЧС, специалисты прогнозируют вскрытие реки в Уренгое 10-11 мая. На реке Пур уровень воды уже перешагнул отметку в 600 сантиметров, критический для Уренгоя уровень – 975 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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