2020-04-30T15:21:22+03:00
Экономика

Самозанятым ямальцам выдают единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей

Заявки будут приниматься и в праздничные дни
Анна Полякова
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Самозанятым ямальцам выдают единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей Фото: yanao.ruСамозанятым ямальцам выдают единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей Фото: yanao.ru
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На Ямале 62 человека получили единовременную выплату в первую неделю выдачи самозанятым. Всего в агентство ЯНАО «Мой бизнес» поступило 96 заявок от плательщиков налога на профессиональный доход, сообщает правительство ЯНАО.

Как сообщил управляющий агентством «Мой бизнес» Евгений Жирнель, заявки будут приниматься и рассматриваться, в том числе, в праздничные дни. Срок проверки документов и принятия решения составляет в большинстве случаев один день. Он добавил, что по договоренности с казначейством, в течение майских праздников люди также смогут получать выплаты.

Заявка на получение выплаты принимается дистанционно. Оформить ее можно в электронном виде на сайте сохранибизнес89.рф, заполнив форму и прикрепив необходимые документы.

Единовременная выплата самозанятым в размере 30 тысяч рублей вошла в третий пакет мер поддержки предпринимателей Ямала. Получить средства могут самозанятые, которые не имеют другого места работы. Важное условие: необходимо не просто быть зарегистрированным в качестве плательщика налога на профессиональный доход, но и фактически получать такой доход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Самозанятым ямальцам выдают единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей
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