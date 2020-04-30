Волонтёры Ямала собираются сшить 15 тысяч защитных масок

30 Апр 2020 2020-04-30T15:17:30+03:00

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На Ямале волонтёры собираются сшить 15 тысяч защитных масок. Временно переориентировали свою деятельность добровольцы проекта «Будущее Арктики». Они решили заняться изготовлением защитных многоразовых масок. Об этом сообщил оперативный штаб ЯНАО.

Чтобы пошить 15 тысяч масок, им потребуется 4,5 км отбеленного ситца, 7,5 км шляпной резинки, 150 бобин ниток. Первая тысяча масок уже готова. Средства защиты раздают малообеспеченным семьям с детьми, пожилым и маломобильным людям, а также медикам.

Маски шьют в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Надыме, Ноябрьске, Муравленко, Тарко-Сале и Губкинском. Заявку можно оставить на портале акции «Северяне против коронавируса».

ИСТОЧНИК KP.RU