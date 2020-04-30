2020-04-30T15:17:30+03:00
Общество

Волонтёры Ямала собираются сшить 15 тысяч защитных масок

Средства защиты раздают медикам, малообеспеченным, пожилым и инвалидам
Анна Полякова
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Волонтёры Ямала собираются сшить 15 тысяч защитных масок Фото: pixabay.comВолонтёры Ямала собираются сшить 15 тысяч защитных масок Фото: pixabay.com
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На Ямале волонтёры собираются сшить 15 тысяч защитных масок. Временно переориентировали свою деятельность добровольцы проекта «Будущее Арктики». Они решили заняться изготовлением защитных многоразовых масок. Об этом сообщил оперативный штаб ЯНАО.

Чтобы пошить 15 тысяч масок, им потребуется 4,5 км отбеленного ситца, 7,5 км шляпной резинки, 150 бобин ниток. Первая тысяча масок уже готова. Средства защиты раздают малообеспеченным семьям с детьми, пожилым и маломобильным людям, а также медикам.

Маски шьют в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Надыме, Ноябрьске, Муравленко, Тарко-Сале и Губкинском. Заявку можно оставить на портале акции «Северяне против коронавируса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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