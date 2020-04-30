На Ямале педофил получи девять лет «строгача» за изнасилование девочки

30 Апр 2020 2020-04-30T15:07:55+03:00

Ямалец получи девять лет «строгача» за изнасилование девочки Фото: pixabay.com

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В Ямальском районе педофила признали виновным в изнасиловании родственницы. Девочка не сразу рассказал о случившемся.

В декабре 2018 года 38-летний местный житель споил свою несовершеннолетнюю родственницу. После того, как он уговорил ребенка употребить спиртное, воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал девочку. Из-за острой алкогольной интоксикации она не могла дать отпор похотливому развратнику.

Она длительное время скрывала произошедшее, но мужчина при встречах продолжил домогательства, и тогда подросток рассказала о произошедшем своей матери.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU