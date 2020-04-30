2020-04-30T14:52:48+03:00
Общество

В Салехарде меценат подарил медикам стиральную машину и микроволновку

По словам волонтера, сейчас – лучшее время для помощи
Анна Полякова
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В Салехарде энтузиаст подарил медикам стиральную машину и микроволновку Фото: salekhard.orgВ Салехарде энтузиаст подарил медикам стиральную машину и микроволновку Фото: salekhard.org
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Руководитель общественного движения «Народы Кавказа», член городской общественной палаты Омаргаджи Садыков решил помочь врачам в обсерваторе и приобрёл для салехардских стиральную машину и микроволновую печь.

По его словам, сейчас – лучшее время для помощи. Кроме того, ка признался волонтер, захотелось облегчить жизнь тем, кто самоотверженно ведёт борьбу с инфекцией. Накануне он доставил технику в карантинный центр.

Напомним, что с 19 апреля медицинский персонал круглосуточно следит за состоянием здоровья салехардцев, которые контактировали с заболевшими и сейчас не могут в силу разных обстоятельств соблюдать режим самоизоляции дома. На карантине в обсерваторе сейчас находятся 66 человек находятся.

Омаргаджи Садыков – активный салехардский доброволец. Он является соучредителем и меценатом салехардского фонда помощи бездомным «Ковчег». А также развозит продуктовые наборы и медицинские маски в рамках проекта «Северяне против коронавируса». Напомним, что по данным оперативного штаба по состоянию на 30 апреля в Салехарде 50 заболевших, выздоровели – 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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