2020-04-30T14:34:39+03:00
Общество

Ямальцы, потерявшие работу во время пандемии, получат пособие

Главы департаментов занятости и соцзащиты населения Ямала рассказали в прямом эфире о помощи безработным
Анна Полякова
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Ямальцы, потерявшие работу во время пандемии, получат пособие Фото: yanao.ruЯмальцы, потерявшие работу во время пандемии, получат пособие Фото: yanao.ruФото: Анна Полякова
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Ямальцы могут рассчитывать на помощь при потере работы во время пандемии. О размерах, критериях и сроках получения пособия по безработице в прямом эфире в Инстаграм рассказали директор департамента соцзащиты населения Елена Карпова и департамента занятости Ольга Акинина. Максимальный размер пособия сейчас на территории округа составляет 18 195 рублей.

В первую очередь, претендентам надо встать на учёт, подтвердить свою квалификацию, предоставить документ об образовании, а также необходимо иметь постоянную регистрацию.

Максимальное пособие могут получать те, кто обратился в службу занятости до 1 марта и имел стаж работы не менее 26 недель за последний год. В особую категорию выделили тех, кто потерял работу с 1 марта. Они будут получать пособие в максимальном размере в апреле, мае и июне. Для тех, кто остался без работы этой весной, назначены дополнительные выплаты – плюс 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка в семье к основной сумме пособия по безработице. Выплата назначается на три месяца – апрель, май и июнь.

- Если по истечении трёх месяцев человек не найдёт работу, конечно, мы будет дальше им заниматься, предлагать ему вакансии, - добавила директор департамента занятости Ольга Акинина.

Для назначения выплат доход от предыдущей трудовой деятельности не будет учитываться. Если у безработного гражданина есть дети, то, в зависимости от их возраста, он может получать разные пособия и выплаты.

Как отметила директор департамента соцзащиты, если в семье с доходом ниже прожиточного минимума есть дети до 3 лет - то ежемесячное пособие составит 16700 рублей. Для семей с низкими доходами, в которых есть дети в возрасте с 3 до 7 лет, также назначается ежемесячная выплата в размере 8350 рублей на каждого ребенка.

Для получения мер социальной поддержки никуда ходить не надо, все документы обрабатываются в электронной форме. Все обращения проходят через портал Госуслуг или в электронной форме на сайте департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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