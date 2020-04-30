30 Апр 2020 2020-04-30T13:55:22+03:00

Ямальцы могут принять участие в онлайн-конференции «Наша история – наша Победа!» Фото: pixabay.com

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Конференция состоится по инициативе департамента внешних связей ЯНАО 6 мая. В ней примут участие общественники и молодые соотечественники из Австрии, Словакии, Белоруссии, Латвии, Сербии, Германии, Молдовы, Польши и Эстонии.

В ведомстве уточнили, что представители общественных организаций, ухаживающие за воинскими захоронениями солдат, погибших во Второй мировой войне в Европе, поделятся опытом по сохранению исторической памяти и увековечиванию имён героев, обсудят перспективы сотрудничества и планы на 2020 год.

Уже известно, что ямальцы выступят с инициативой о проведении в августе-сентябре 2020 года на территории Крыма мемориальных мероприятий в рамках молодёжного патриотического проекта «Наша история – наша Победа!». Они займутся уборкой и ремонтом воинских захоронений, посетят исторические музеи и места боевой славы.

ИСТОЧНИК KP.RU