30 Апр 2020 2020-04-30T12:58:41+03:00

На Ямале за три месяца 2020 года из аварийного жилья переселили 252 семьи. Фото с сайта правительства ЯНАО

Почти все семьи получили ключи от новеньких квартир

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Новоселье справили 200 семей, которые получили квартиры в новых многоэтажных домах. Общее число семей, которые смогли улучшить свои жилищные условия, переехав из аварийного жилья – 252.

По данным правительства Ямала, больше всего переселенцев оказалось в Ноябрьске – 33 семьи. В Салехарде в новые квартиры заехали 26 семей, село Новый Порт Ямальского района – 33 семьи и село Толька Красноселькупского района – 22 семьи.

В Новом Порту Ямальского района новый четырехэтажный дом заселили сразу 32 семьи.

- Одной из приоритетных задач, поставленных губернатором округа в рамках реализации нацпроектов, является переселение граждан из аварийного жилья. На объектах фонда жилищного строительства работы продолжаются несмотря на ситуацию связанную с пандемией. Меры безопасности и профилактические мероприятия подрядчиками соблюдаются, – сказал заместитель директора Фонда жилищного строительства ЯНАО Георгий Тычинский.

Отметим, что сегодня в округе продолжается строительство 182 многоквартирных жилых домов. До конца года в них переедут 3300 ямальских семей.

ИСТОЧНИК KP.RU