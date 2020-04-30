2020-04-30T12:58:41+03:00
Общество

На Ямале за три месяца 2020 года из аварийного жилья переселили 252 семьи

Почти все семьи получили ключи от новеньких квартир
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На Ямале за три месяца 2020 года из аварийного жилья переселили 252 семьи. Фото с сайта правительства ЯНАОНа Ямале за три месяца 2020 года из аварийного жилья переселили 252 семьи. Фото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

Новоселье справили 200 семей, которые получили квартиры в новых многоэтажных домах. Общее число семей, которые смогли улучшить свои жилищные условия, переехав из аварийного жилья – 252.

По данным правительства Ямала, больше всего переселенцев оказалось в Ноябрьске – 33 семьи. В Салехарде в новые квартиры заехали 26 семей, село Новый Порт Ямальского района – 33 семьи и село Толька Красноселькупского района – 22 семьи.

В Новом Порту Ямальского района новый четырехэтажный дом заселили сразу 32 семьи.

- Одной из приоритетных задач, поставленных губернатором округа в рамках реализации нацпроектов, является переселение граждан из аварийного жилья. На объектах фонда жилищного строительства работы продолжаются несмотря на ситуацию связанную с пандемией. Меры безопасности и профилактические мероприятия подрядчиками соблюдаются, – сказал заместитель директора Фонда жилищного строительства ЯНАО Георгий Тычинский.

Отметим, что сегодня в округе продолжается строительство 182 многоквартирных жилых домов. До конца года в них переедут 3300 ямальских семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальцы могут принять участие в онлайн-конференции «Наша история – наша Победа!»
На Ямале за три месяца 2020 года из аварийного жилья переселили 252 семьи
Новоуренгойка во время телефонного разговора лишилась 100 тысяч рублей
Ямал вошел в число лидеров по тестированию на COVID-19
На Ямале продлили режим самоизоляции до 11 мая
Лучшие проекты волонтеров ЯНАО поддержат на федеральном уровне
Губернатор Ямала поздравил сотрудников пожарной охраны с праздником
В Салехарде отремонтируют участок дороги в ходе проекта «Улицы Победы»
Кружка уренгойских поисковиков стала первым экспонатом всероссийской акции
ДТП в Салехарде: иномарка врезалась в отбойник
100 вахтовых работников вылетели из аэропорта Сабетта в Москву
На Ямале раньше срока начался ледоход
В Ноябрьске в майские праздники проведут облаву на нетрезвых водителей
Погода на Ямале 30 апреля: возвращаются снегопады
В Губкинском в ходе обязательного тестирования медработников выявили COVID-19
В Лабытнанги старшеклассники стали волонтерами по английскому языку
Жительницу Нового Уренгоя облапошил мошенник, назвавшийся сотрудником банка