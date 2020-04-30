30 Апр 2020 2020-04-30T11:58:13+03:00

Новоуренгойка во время телефонного разговора лишилась 100 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничества, жертвой которого стала 27-летняя горожанка. Женщина обратилась в полицию 28 апреля, когда поняла, что ее жестоко обманули. Наживой аферистов стали 111 600 рублей.

В полиции она рассказала, что в соцсети обнаружила объявление с указанием контактного аккаунта о возможности удвоить сумму денежных средств, вложенных в депозит. В ходе телефонного разговора ей пояснили, что для этого необходимо перевести денежные средства на указанный счет, что она и сделала, расставшись с 111 600 рублей. После этого злоумышленник, как водится, перестал выходить на связь. Деньги не возвращены.

Мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция Нового Уренгоя рекомендует гражданам не переходить по неизвестным ссылкам и не перечислять денежные средства неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU