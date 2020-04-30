30 Апр 2020 2020-04-30T11:27:20+03:00

Ямал вошел в число лидеров по тестированию на COVID-19 Фото: yanao.ru

В одиннадцати лабораториях Ямала проведено около 41 478 тысяч исследований

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Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число лидеров по охвату населения тестированием на COVID-19, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории ЯНАО. Ямал вошел в топ-15 субъектов России по количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тыс. населения.

С показателем 6693 теста Ямал занял третье место. Первое место в стране занимает Сахалинская область. По абсолютному количеству проведенных исследований лидируют Москва. Всего в России проведено более 3,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов.

В одиннадцати лабораториях Ямала проведено около 41 478 тысяч исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнено рекордное число – 3 437 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU