На Ямале продлили режим самоизоляции до 11 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T11:14:44+03:00

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Губернатор Ямала продлил режим самоизоляции в автономном округе по 11 мая 2020 года включительно, сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Это значит, жители региона в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции по-прежнему обязаны покидать своё жильё только в случае крайней необходимости: например, для обращения за экстренной медицинской помощью или при существовании прямой угрозы для жизни и здоровья.

Ямальцы и гости округа обязаны соблюдать социальную дистанцию – не менее полутора метров друг от друга. Особенно важно это в общественных местах и общественном транспорте. В салоне легкового автомобиля смогут находиться максимум два человека, если это не члены одной семьи или близкие родственники.

Ходить за продуктами и товарами первой позволяется необходимости только в ближайшие от дома магазины. Выгуливать домашних животных можно в радиусе 100 метров от дома. Выносить мусор - в ближайшие места накопления отходов.

За соблюдением режима следят правоохранительные органы и добровольческие отряды. В подъездах жильцов, которые по предписанию Роспотребнадзора должны находиться только дома установлены видеокамеры.

ИСТОЧНИК KP.RU