Лучшие проекты волонтеров ЯНАО поддержат на федеральном уровне

30 Апр 2020 2020-04-30T10:59:10+03:00

Победители получат субсидии на реализацию представленных идей в 2021 году

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На Ямале стартует региональный этап Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» 2020 года. Победители станут участниками федерального этапа. Регионы, представившие лучшие программы поддержки добровольчества, получат субсидии на реализацию представленных проектов в 2021 году.

Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование».

В 2020 году внимание акцентировано на соцпроектах, которые реализуются благодаря добровольцам и приносят пользу людям. По мнению экспертов конкурса, именно они дадут новый толчок к развитию добровольчества на качественно новом уровне.

- Сама идея поддержки добровольческих инициатив в регионах на федеральном уровне говорит об активном содействии волонтёрскому движению по всей стране, - отметил директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин. - В 2019 году округ заявил на конкурс 2 практики, и обе получили федеральную финансовую поддержку общей суммой 1 427 100 рублей. Деньги реализуются на развитие системы поддержки ямальских волонтеров и международный Meet up волонтеров «Дух Заполярья».

Отбор в рамках конкурса проводится с 30 апреля по 30 мая 2020 года департаментом молодёжной политики и туризма ЯНАО совместно с ГБУ ЯНАО «Арктический центр добровольчества».

ИСТОЧНИК KP.RU