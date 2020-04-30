2020-04-30T10:35:56+03:00
Общество

Губернатор Ямала поздравил сотрудников пожарной охраны с праздником

Особые слова признательности он адресовал ветеранам службы
Анна Полякова
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Губернатор Ямала поздравил ветеранов и сотрудников пожарной охраны с праздником Фото: yanao.ruГубернатор Ямала поздравил ветеранов и сотрудников пожарной охраны с праздником Фото: yanao.ru
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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с 371-й годовщиной со дня образования пожарной охраны России. 30 апреля в России профессиональный праздник отмечают работники пожарной охраны. В торжественной речи губернатор отметил, что безопасность всегда была одним из важнейших плюсов жизни на Севере.

- Ваша мужественная работа, готовность прийти на помощь, высочайший профессионализм и ответственность - залог спокойствия ямальцев, повышения пожарной безопасности в регионе, - говорится в поздравлении.

Глава региона поблагодарил сотрудников пожарной охраны за ежедневный труд, самоотверженность и преданность делу. Особые слова признательности он адресовал ветеранам за опыт, традиции и наставничество.

- Убеждён, что вы и в дальнейшем будете эффективно решать служебные задачи, использовать новейшую технику и передовые технологии в борьбе с огненной стихией, - сказал Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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