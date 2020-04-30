Губернатор Ямала поздравил сотрудников пожарной охраны с праздником
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с 371-й годовщиной со дня образования пожарной охраны России. 30 апреля в России профессиональный праздник отмечают работники пожарной охраны. В торжественной речи губернатор отметил, что безопасность всегда была одним из важнейших плюсов жизни на Севере.
- Ваша мужественная работа, готовность прийти на помощь, высочайший профессионализм и ответственность - залог спокойствия ямальцев, повышения пожарной безопасности в регионе, - говорится в поздравлении.
Глава региона поблагодарил сотрудников пожарной охраны за ежедневный труд, самоотверженность и преданность делу. Особые слова признательности он адресовал ветеранам за опыт, традиции и наставничество.
- Убеждён, что вы и в дальнейшем будете эффективно решать служебные задачи, использовать новейшую технику и передовые технологии в борьбе с огненной стихией, - сказал Артюхов.
ИСТОЧНИК KP.RU