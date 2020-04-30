В Салехарде отремонтируют участок дороги в ходе проекта «Улицы Победы»

30 Апр 2020 2020-04-30T09:45:28+03:00

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В Салехарде в рамках проекта «Улица Победы» в этом году отремонтируют участок автомобильной дороги по улице Зои Космодемьянской. Как сообщили в правительстве ЯНАО, здесь заменят дорожное покрытие, тротуары и бордюры, установят пешеходные ограждения. Материалы уже заготовлены.

Улица названа именем легендарной советской партизанки Зои Анатольевны Космодемьянской, первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.

Как отметил директор ООО «ТрансСервис» Сергей Антипов, большая честь ремонтировать дорогу на улице, которая носит имя Героя Советского Союза.ых ограждений. В Салехарде в этом году запланирован ремонт дорог общей протяженностью свыше 7,5 км. Из них в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтирую более 4 км дорог.

Проект «Улица Победы» приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне и предусматривает приведение в 83 регионах страны в нормативное состояние городских улиц, названия которых связаны с Днём Победы или именами героев Великой Отечественной войны. Задачей кампании является не только ремонт городских дорог, но и повышение внимания населения к истории России, подвигу советского народа и роли каждого региона в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU