Кружка уренгойских поисковиков стала первым экспонатом всероссийской акции

30 Апр 2020 2020-04-30T08:53:35+03:00

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Руководитель уренгойского молодёжного поискового отряда «Снегири» Анна Саяпина в числе первых приняла участие во всероссийской акции «Вещи помнят войну». В качестве экспоната она представила кружку первого поднятого ею бойца.

Уренгойская кружка занимает особое место и среди музейных экспонатов в клубе «Ровесник». Посуда для чая была частью комплекта снаряжения красноармейца. Характерная особенность кружек военного времени – ручка, выполненная в форме половинки сердечка.

Фото: puradm.ru

Участники акции «Вещи помнят войну» рассказывают о молчаливых свидетелях Великой Отечественной. Значки, часы, армейские планшеты, осколки боеприпасов – у каждого из этих предметов своя уникальная история. Среди них и эта небольшая кружка, из которой в минуты затишья между боями пил чай красноармеец. Личность тогда, к сожалению, установить так и не получилось. Воина вместе с другими павшими героями, данные которых неизвестны, похоронили как безымянного.

Его подняли весной 2016 года во время первой экспедиции Анны в Бельском районе Тверской области. В двух километрах от деревни Демяхи отряд обнаружил бойца, как говорят сами поисковики, «верхового» – это значит, что останки находились неглубоко, почти на поверхности.

ИСТОЧНИК KP.RU