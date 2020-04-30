2020-04-30T07:47:55+03:00
Происшествия

ДТП в Салехарде: иномарка врезалась в отбойник

Пьяный водитель не пострадал
Анна Полякова
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Фото: Госавтоинспекция ЯмалаФото: Госавтоинспекция Ямала
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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 9 ДТП, обошлось без пострадавших, последствиями аварий стали лишь механические повреждения транспортных средств, сообщает Госавтоинпекция ЯНАО.

Так, например, в Салехарде вечером 29 апреля водитель Тойоты снес в дорожное ограждение. Авария произошла на 5 километре трассы Салехард — Аэропорт. По предварительным данным, автомобилист не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и въехал в отбойник. 33-летний мужчина, который был за рулем иномарки, был пьян, его ждет административное наказание и возмещение ущерба за поврежденное дорожное ограждение.

По данным регионального ведомства, всего начала 2020 года на ямальских дорогах в 1832 зарегистрированных ДТП погибли 17 человек и 159 травмированы, в их числе 13 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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