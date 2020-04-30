100 вахтовых работников вылетели из аэропорта Сабетта в Москву

30 Апр 2020 2020-04-30T07:32:13+03:00

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Из аэропорта Сабетта в Москву вылетели 100 вахтовых работников. Им разрешили покинуть поселок после карантина. Вахтовики не имели контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией и были разобщены в течение последних 14 дней, сообщает Оперативный штаб ЯНАО.

Тесты, взятые у них на десятый день наблюдения и изоляции, показали отрицательный результат. Среди вылетевших – жители разных регионов. Главные санитарные врачи субъектов уведомлены о прибытии каждого вахтового работника по линии Роспотребнадзора ЯНАО.

Как ранее сообщалось, процесс вывоза вахтовиков проходит поэтапно. Схема была выработана совместно с работодателем.Списки выезжающих будут формироваться Роспотребнадзором Ямала совместно с санитарными врачами тех регионов, куда будут пребывать работники.

ИСТОЧНИК KP.RU