2020-04-30T06:28:17+03:00
Общество

В Ноябрьске в майские праздники проведут облаву на нетрезвых водителей

Полицейские призывают горожан соблюдать самоизоляцию и ПДД
Анна Полякова
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В Ноябрьске в майские праздники проведут облаву на нетрезвых водителей Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Ноябрьске в майские праздники проведут облаву на нетрезвых водителей Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Ноябрьске в предстоящие выходные и праздничные дни с 1 по 11 мая сотрудники Госавтоинспекции проведут широкомасштабное мероприятие под названием «Нетрезвый водитель». В ведомстве отметили, что с начала года по вине нетрезвых водителей совершено 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести. Для повышения дорожной безопасности, сокращения количества ДТП с участием пьяных водителей и профилактики нарушений ПДД проводят рейдовые мероприятия.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Полицейские призывают граждан не подвергать свое здоровье и окружающих людей опасности - соблюдать установленный режим самоизоляции и оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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