2020-04-30T05:16:18+03:00
Общество

Погода на Ямале 30 апреля: возвращаются снегопады

Температура воздуха -2... +1 градус
Анна Полякова
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Погода на Ямале 30 апреля: возвращаются снегопады Фото: pixabay.comПогода на Ямале 30 апреля: возвращаются снегопады Фото: pixabay.com
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В четверг, 30 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха -2 градуса, пасмурно. В середине дня пройдет кратковременный снег. Ветер восточный 12 м/с.

В Ноябрьске 0 градусов, пасмурно мокрый снег – в течение дня. Ветер восточный 8 м/с.

В Новом Уренгое -1 градус, солнечно, без осадков. Восточный ветер 11 м/с.

В Надыме 0 градусов. Пасмурно, ближе к ночи ожидается снег. Ветер восточный 13 м/с.

В Губкинском -2 градуса, пасмурно, снег. Ветер восточный 8 м/с.

В Тарко-Сале +1 градус, облачно, без осадков. Ветер восточный 7 м/с.

В Муравленко -2 градуса, пасмурно, снегопад. Ветер восточный 10 м/с.

В Лабытнанги -2 градуса, пасмурно, без осадков. Ветер восточный 12 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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