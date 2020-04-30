Погода на Ямале 30 апреля: возвращаются снегопады
В четверг, 30 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура воздуха -2 градуса, пасмурно. В середине дня пройдет кратковременный снег. Ветер восточный 12 м/с.
В Ноябрьске 0 градусов, пасмурно мокрый снег – в течение дня. Ветер восточный 8 м/с.
В Новом Уренгое -1 градус, солнечно, без осадков. Восточный ветер 11 м/с.
В Надыме 0 градусов. Пасмурно, ближе к ночи ожидается снег. Ветер восточный 13 м/с.
В Губкинском -2 градуса, пасмурно, снег. Ветер восточный 8 м/с.
В Тарко-Сале +1 градус, облачно, без осадков. Ветер восточный 7 м/с.
В Муравленко -2 градуса, пасмурно, снегопад. Ветер восточный 10 м/с.
В Лабытнанги -2 градуса, пасмурно, без осадков. Ветер восточный 12 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU