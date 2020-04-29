2020-04-29T18:07:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Губкинском в ходе обязательного тестирования медработников выявили COVID-19

Доктор госпитализирован, заболевание проходит в легкой форме
Анна Полякова
Поделиться:
В Губкинском в ходе обязательного тестирования медработников выявили COVID-19 Фото: yanao.ruВ Губкинском в ходе обязательного тестирования медработников выявили COVID-19 Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Врач поликлиники Губкинского едва заметил бы у себя заболевание коронавирусом, если бы не обязательное еженедельное тестирование. Именно решение о проведении обследования всех медицинских работников ЯНАО на инфекцию помогло выявить инфекцию.

На данный момент установлен круг его контактов. Результаты у основной части уже обследованных, среди которых специалисты больницы и часть пациентов врача, отрицательные. Сам доктор госпитализирован, заболевание проходит в легкой форме.

В больнице проводятся противоэпидемические мероприятия. В связи с этим скорректированы форматы работы некоторых подразделений больницы. Детская поликлиника работает в прежнем режиме. Помощь онкологическим больным оказывается в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Губкинском в ходе обязательного тестирования медработников выявили COVID-19
В Лабытнанги старшеклассники стали волонтерами по английскому языку
Жительницу Нового Уренгоя облапошил мошенник, назвавшийся сотрудником банка
Ямальские шахматисты стали победителями «Битвы регионов»
В Лабытнанги к началу сезона дорожных работ готовятся дистанционно
В Салехарде к нерадивым УК будут применяться санкции
Жителей Тарко-Сале оштрафовали за нарушение самоизоляции
Пьяный новоуренгоец стрелял в полицейского из незаряженного пистолета
На Ямале незащищенным категориям тундровиков могут удвоить «кочевые выплаты»
В Салехарде приступили к генеральной уборке после зимы
Аэропорт Нового Уренгоя подготовился к работе в весенне-летний период
В Новом Уренгое началась промывка системы горячего водоснабжения
В Надыме мошенники собирают деньги на дезинфекцию подъездов
Треть производимых на Ямале защитных масок пошита в Лабытнанги
Жителям Самбурга будут компенсировать расходы на проезд речным транспортом
Новоуренгойка отдала мошенникам 52 тысячи рублей, рассчитывая на кредит
На Ямале прогнозируют жаркое и засушливое лето
В карантинном Ханымее за самоизолированными следят камеры
На Ямале реки вскроются на несколько недель раньше
Мотосезон на Ямале открылся трагедией
Погода на Ямале 29 апреля: пасмурный день при восточном ветре
После карантина в обсерваторе выписали 61 вахтовика из Сабетты
На Ямале стартует акция «Георгиевская ленточка» в новом формате