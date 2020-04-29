В Губкинском в ходе обязательного тестирования медработников выявили COVID-19
Врач поликлиники Губкинского едва заметил бы у себя заболевание коронавирусом, если бы не обязательное еженедельное тестирование. Именно решение о проведении обследования всех медицинских работников ЯНАО на инфекцию помогло выявить инфекцию.
На данный момент установлен круг его контактов. Результаты у основной части уже обследованных, среди которых специалисты больницы и часть пациентов врача, отрицательные. Сам доктор госпитализирован, заболевание проходит в легкой форме.
В больнице проводятся противоэпидемические мероприятия. В связи с этим скорректированы форматы работы некоторых подразделений больницы. Детская поликлиника работает в прежнем режиме. Помощь онкологическим больным оказывается в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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