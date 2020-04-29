2020-04-29T16:32:20+03:00
Общество

В Лабытнанги старшеклассники стали волонтерами по английскому языку

Они помогают ученикам младших классов разобраться с домашними заданиями
Анна Полякова
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В Лабытнанги старшеклассники стали волонтерами по английскому языку Фото: yanao.ruВ Лабытнанги старшеклассники стали волонтерами по английскому языку Фото: yanao.ru
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В Лабытнанги старшеклассники помогают школьникам в изучении языков. Волонтеры пришли на выручку ученикам младших классов, которые изучают английский язык. Они могут разобрать новую тему, помочь подготовить домашнее задание или просто потренироваться в разговорной речи.

Ранее многие родители признавались, что им сложно помочь своим детям в освоении школьной программы, особые сложности вызывает именно английский язык.

- Подобными затруднениями поделились жители Лабытнанги на родительском онлайн собрании, состоявшемся неделю назад. Вместе с главой города Мариной Тресковой мы решили, что в этом вопросе хорошую помощь могут оказать старшеклассники, которые успешно осваивают иностранные языки, - рассказала руководитель управления образования Лабытнанги Людмила Муратова.

В управлении образования сообщили, как только разместили объявление о волонтёрской помощи в соцсетях, сразу стали поступать звонки от родителей. Сегодня уже более 20 старшеклассников города присоединились к волонтёрскому корпусу.

- Может для кого-то из ребят подобная педагогическая практика определит выбор дальнейшей профессии, - отметила Людмила Муратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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