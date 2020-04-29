Жительницу Нового Уренгоя облапошил мошенник, назвавшийся сотрудником банка

29 Апр 2020 2020-04-29T16:16:59+03:00

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В Новом Уренгое зафиксировали факт кражи денег с банковского счета. 44-летняя горожанка попалась на уловку мошенника, который позвонил по телефону и представился сотрудником службы безопасности банка.

Под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денежных средств злоумышленник завладел данными банковской карты и паролями, которые пришли в смс-сообщениях. В результате с банковской карты были похищены денежные средства в сумме 119 тысяч рублей.

Женщина 24 апреля 2020 года обратилась в дежурную часть полиции, когда осознала, что стала жертвой обмана.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Кража с банковского счета». Виновному в преступлении грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU