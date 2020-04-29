2020-04-29T15:07:41+03:00
Спорт

Ямальские шахматисты стали победителями «Битвы регионов»

Спортсмены «Полярной шахматной школы Анатолия Карпова» сражались в двух лигах
Анна Полякова
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Ямальские шахматисты стали победителями «Битвы регионов» Фото: yanao.ruЯмальские шахматисты стали победителями «Битвы регионов» Фото: yanao.ru
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Ямальцы стали победителями V межклубных соревнований по шахматам «Битва регионов». Состязания проходили на интернет-портале Lichess.org. Традиционно турнир был разделен на две лиги: Суперлига и первая лига.

Команда школы «Полярная шахматная школа Анатолия Карпова» приняла участие в турнирах Суперлиги с контролем времени 5+2 (блиц). Всего 383 шахматиста 10 лучших команд России сражались в режиме онлайн в Суперлиге. В этой борьбе ямальская школа, которую представили 59 спортсменов, заняла 1 место.

Лучшие результаты среди ямальцев показали: Сергей Савицкий (32 очка), Павел Потапов (22), Роман Лаврецкий (22).

В турнире Первой лиги ямальцы также заняли первое место, при этом отрыв от ближайшего преследователя - Самарской области - был значительный. В этом состязании спортсменам предстояла сложная задача - через отбор войти в элиту сильнейших команд России, чтобы участвовать в дальнейшем в турнирах Суперлиги. Для этого необходимо было финишировать в числе трёх лучших команд турнира. В отборочных соревнованиях Первой лиги приняли участие 7 команд, 158 участников, ямальскую школу представляли 56 спортсменов.

К финишу первыми пришли спортсмены Полярной шахматной школы А.Карпова. Лучшие результаты среди наших спортсменов показали: Богдан Беляков (41 очко), Сергей Савицкий (39), Павел Потапов (33).

ИСТОЧНИК KP.RU

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