2020-04-29T14:55:02+03:00
Экономика

В Лабытнанги к началу сезона дорожных работ готовятся дистанционно

Сейчас уточняются вид, количество и сроки поставки материалов, разрабатываются схемы дорожного движения
Анна Полякова
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В Лабытнанги к началу сезона дорожных работ готовятся дистанционно Фото:В Лабытнанги к началу сезона дорожных работ готовятся дистанционно Фото:
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В Лабытнанги готовятся к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Начало сезона не за горами, однако пока большинство организационных вопросов решается дистанционно в связи с ограничительными мерами во время пандемии коронавируса.

Специалисты готовы встретиться с подрядчиком и непосредственно на месте работ провести выездное совещание, как только режим самоизоляции будет снят. В официальное сообщество нацпроекта «ВКонтакте» напомнили, что благодаря проекту в городе станет комфортной для проезда улица Подгорная. Будет обновлен участок улицы Школьной (от ул. Обской до ул. Магистральной).

Кроме асфальтирования проезжей части будет проведен ремонт водопропусков и бордюров, в планах – укрепление обочин. В настоящее время уточняются вид, количество и сроки поставки материалов, разрабатываются схемы организации дорожного движения на месте проведения работ. Подрядчик – АО «Ямалавтодор» планирует приступить к выполнению работ с 1 июня, завершится ремонт дорог 30 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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