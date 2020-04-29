2020-04-29T14:25:21+03:00
Общество

В Салехарде к нерадивым УК будут применяться санкции

Управляющие компании ответят за отсутствие дезинфекции подъездов
Анна Полякова
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В Салехарде к нерадивым УК будут применяться санкции Фото: salekhard.orgВ Салехарде к нерадивым УК будут применяться санкции Фото: salekhard.org
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В Салехарде жители многоквартирников усомнились в том, что их подъезды дезинфицируют должным образом. Жалобы поступают в департамент городского хозяйства, сотрудники которого проводят контрольные рейды по многоквартирным домам.

- Дезинфекции подвергаются дверные ручки, выключатели, кнопки и поручни в лифтах, лестничные перила и подоконники. Рабочие распыляют хлорсодержащую жидкость, не растирая её, что соответствует требованиям. Нередко жители высказывают своё недовольство из-за оставленных разводов, но всё это позже будет убрано, - комментирует ведущий инженер отдела ОТО финансовой дирекции городского хозяйства Роман Богачев.

Стоит отметить, что не все управляющие компании ответственно подходят к выполнению своих обязанностей. Так, на улицах Броднева, 38 и Ямальская, 11 проверяющие не только не встретили представителей УК, но также не обнаружили следов обработки.

По результатам проверки сотрудники департамента городского хозяйства проведут встречу с представителями УК, в ходе которой выяснят причину бездействия. А в дальнейшем к ней могут быть применены санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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