2020-04-29T12:55:36+03:00
Происшествия

Жителей Тарко-Сале оштрафовали за нарушение самоизоляции

Ежедневно полицейские совместно с представителями добровольной народной дружины проводят рейды
Анна Полякова
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Жителей Тарко-Сале оштрафовали за нарушение самоизоляции Фото: pixabay.comЖителей Тарко-Сале оштрафовали за нарушение самоизоляции Фото: pixabay.com
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Жителей Тарко-Сале привлекли к ответственности за нарушение режима самоизоляции. На днях Пуровский районный суд рассмотрел дела об административных правонарушениях по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» в отношении шести жителей города Тарко-Сале. Все они признаны виновными, им назначено наказание в виде административного штрафа в размере от одной до двух тысяч рублей.

Напомним, на территории района, как и во всем регионе, продолжает действовать режим самоизоляции. Ежедневно сотрудники Отдела МВД России по Пуровскому району совместно с представителями добровольной народной дружины проводят рейды, контролируя соблюдение мер самоизоляции.

Лица, допустившие нарушение режима, привлекаются к административной ответственности в виде предупреждения или административного штрафа, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полиция призывает жителей района соблюдать установленные временные ограничения, не покидать свои жилые помещения без необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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