Пьяный новоуренгоец стрелял в полицейского из незаряженного пистолета
В Новом Уренгое возбудили уголовное дело после инцидента 22 апреля. Около 10 часов инспектор ДПС на дороге в центре города остановил автомобиль. Подойдя к автомобилю со стороны водителя, сотрудник полиции увидел, что мужчина, находившийся на переднем пассажирском сидении, демонстративно направил на него пистолет и выстрелил.
После этого мужчина отбросил оружие в сторону. Выяснилось, что 31-летний стрелявший в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, пистолет был незаряженный.
Уголовное дело завели по статье УК РФ «Применение насилия, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти».
Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в настоящее время следствием проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU