2020-04-29T11:34:07+03:00
Происшествия

Пьяный новоуренгоец стрелял в полицейского из незаряженного пистолета

Ямальца судят за применении насилия к представителю власти
Анна Полякова
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Пьяный новоуренгоец стрелял в полицейского из незаряженного пистолетаПьяный новоуренгоец стрелял в полицейского из незаряженного пистолетаФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело после инцидента 22 апреля. Около 10 часов инспектор ДПС на дороге в центре города остановил автомобиль. Подойдя к автомобилю со стороны водителя, сотрудник полиции увидел, что мужчина, находившийся на переднем пассажирском сидении, демонстративно направил на него пистолет и выстрелил.

После этого мужчина отбросил оружие в сторону. Выяснилось, что 31-летний стрелявший в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, пистолет был незаряженный.

Уголовное дело завели по статье УК РФ «Применение насилия, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти».

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в настоящее время следствием проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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